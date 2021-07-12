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HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Ümraniye'de su kesintisi! İSKİ duyurdu: 9 saat sürecek
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Haber Giriş: 12.07.2021 - 09:35 | Son Güncelleme:

Son dakika... Ümraniye'de su kesintisi! İSKİ duyurdu: 9 saat sürecek

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Son dakika... Ümraniye'de su kesintisi! İSKİ duyurdu: 9 saat sürecek

İSKİ, yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Ümraniye'deki bazı mahallelere su verilemeyeceğini bildirdi.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Dudullu depo sahasında gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları nedeniyle 13 Temmuz'da 09.00 ila 18.00 saatleri arasında, 9 saat süre ile Ümraniye'nin Çakmak, Çamlık, Altınşehir, Tepeüstü, Mehmet Akif, Şerifali, Esenkent, Esenşehir, Necip Fazıl, Ihlamurkuyu, Cemil Meriç, Adem Yavuz, Huzur, Parseller, Yukarı Dudullu ve Aşağı Dudullu mahalleleri su alamayacak.

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