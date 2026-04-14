×
Ümraniye'de iş yerinde yangın

Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2026 11:09

İstanbul Ümraniye'de, bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yukarı Dudullu Mahallesi 1. Cadde'deki Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve plastik üretimi yapılan 4 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, çevre ilçelerden takviye olarak itfaiye ekipleri de bölgeye gönderildi.

Yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri hafif yaralandı.

İtfaiye eri, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Ekiplerin iş yerindeki soğutma çalışması sürüyor.

