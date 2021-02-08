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Gündem
Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)- AA
Haber Giriş: 08.02.2021 - 15:23 | Son Güncelleme:

Son dakika: Ümraniye'de fabrikada korkutan yangın

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İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki Dudullu Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Ev eşyaları üretilen fabrikadaki yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ümraniye'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 5 katlı, mobilya ve çeşitli ev aletleri üretilen fabrikanın üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.

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