MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun adli kontrolle serbest bırakıldı
GeriGündem Son dakika... Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun adli kontrolle serbest bırakıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 08.08.2021 - 11:39 | Son Güncelleme:

Son dakika... Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun adli kontrolle serbest bırakıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun adli kontrolle serbest bırakıldı

Ankara'da Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada Ümitcan Uygun tutuklanmıştı. Ümitcan Uygun'un tutuklanmasının ardından sosyal medyadaki paylaşımları tepki çeken ağabeyi Erol Uygun, gözaltına alınmıştı. Erol Uygun, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, kardeşinin Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları sonrası 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılama' suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Erol Uygun, Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Erol Uygun, 1 ay konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası sosyal medyadan devleti kötüleyen paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun'un gözaltına alındığını duyurmuş ve şu açıklamayı yapmıştı:
"Esra Hankulu’nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun’un gözaltına alınması sonrası ‘@umitcanuygun_’ sosyal medya hesabı üzerinden, devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 06.08.2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Ümitcan Uygunun ağabeyi Erol Uygun gözaltına alındı
Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun gözaltına alındı

ÜMİTCAN UYGUN TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında savcılık sorgulamasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden Ümitcan Uygun, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Esra Hankulunun tırnaklarında Ümitcan Uygunun DNAsı bulundu
Esra Hankulu'nun tırnaklarında Ümitcan Uygun'un DNA'sı bulundu
Esra Hankulunun şüpheli ölümü... Ümitcan Uygun tutuklandı
Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü... Ümitcan Uygun tutuklandı
Ümitcan Uygunun çevresindeki kadınlar birer birer ölüyor Esra Hankulunun ön otopsi raporu tamamlandı
Ümitcan Uygun'un çevresindeki kadınlar birer birer ölüyor! Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı

Son dakika... Ümitcan Uygunun ağabeyi Erol Uygun adli kontrolle serbest bırakıldı

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi