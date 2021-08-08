Son dakika... Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun adli kontrolle serbest bırakıldı
Ankara'da Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada Ümitcan Uygun tutuklanmıştı. Ümitcan Uygun'un tutuklanmasının ardından sosyal medyadaki paylaşımları tepki çeken ağabeyi Erol Uygun, gözaltına alınmıştı. Erol Uygun, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, kardeşinin Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları sonrası 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılama' suçundan gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından Erol Uygun, Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Erol Uygun, 1 ay konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
GÖZALTINA ALINMIŞTI
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası sosyal medyadan devleti kötüleyen paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun'un gözaltına alındığını duyurmuş ve şu açıklamayı yapmıştı:
"Esra Hankulu’nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun’un gözaltına alınması sonrası ‘@umitcanuygun_’ sosyal medya hesabı üzerinden, devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 06.08.2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır."
ÜMİTCAN UYGUN TUTUKLANMIŞTI
Öte yandan Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında savcılık sorgulamasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden Ümitcan Uygun, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.