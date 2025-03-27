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Son dakika... Uludağ'da otelde yangın! Acı haberi Bursa Belediye Başkanı verdi: 1 can kaybı

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#Uludağ#Bursa#Otel
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 06:55

Bursa'nın Uludağ ilçesinde bulunan bir otelde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler oteli sararken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yangında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin kurtulduğunu açıkladı.

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Alınan bilgiye göre, 1. Oteller Bölgesi'nde basit konaklama belgesi süresi dolan ve o dönem Milli Parklar'daki tahsis süreci sona erdiği için belediyenin iş yeri açma ruhsatını yenilemediği otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

OTEL KARTALKAYA FACİASI SONRASI KAPATILMIŞ

İlk belirlemelere göre kimsenin bulunmadığı oteldeki yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. Otel hakkında mahkemece de tahliye kararı verildiği öğrenildi.

Son dakika... Uludağda otelde yangın Acı haberi Bursa Belediye Başkanı verdi: 1 can kaybı

OTEL TAMAMEN BOŞALTILDI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, otelin tamamen boşaltıldığını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CNN TÜRK canlı yayınında "Hemen ulaştı arkadaşlarımız oraya. Binada kalan 4 kişi kurtarıldı, 1 kişi vefat etti" dedi.

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#Uludağ#Bursa#Otel

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