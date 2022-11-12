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Son dakika... Ülke genelinde 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' yapılacak! Tüm gözler 18:57'de

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#Deprem Anı Ülke Tatbikatı#Deprem#Tatbikat
Son dakika... Ülke genelinde Deprem Anı Ülke Tatbikatı yapılacak Tüm gözler 18:57de
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2022 08:31

Türkiye'nin 81 ili ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün saat 18:57'de 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' düzenlenecek. İlk kez yapılacak tatbikat sırasında telefonlara mesaj gelecek, belediye ve cami hoparlörlerinden duyurular yapılacak.

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Bugün 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde saat 18.57'de 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' düzenlenecek. Böyle bir tatbikatın ilk kez yapılacağını aktaran AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Eksiklerimizi görüp onları takviye ederek, kendimizi de güncelleyerek geldiğimiz bir aşama" diye konuştu.

Tatbikat, İçişleri Bakanlığı ve AFAD tarafından 1999 Düzce Depremi'nin 23. yılı dolayısıyla planlandı. Amaç; Deprem anına ilişkin farkındalık oluşturmak. Bu kapsamda hayat kurtaran 'Çök-Kapan-Tutun' hareketi gerçekleştirilecek.

Telefonlara mesajlar gelecek, belediye ve cami hoparlörlerinden duyurular yapılacak. Televizyon ve radyo kanallarında uyarılar yayımlanacak.

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"KORKU VE PANİK OLMASIN DİYE SİREN ÇALMAYACAK"

AFAD Başkanı Sezer, korku ve panik yaratmamak için siren sisteminin kullanılmayacağını söyledi.

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AFAD merkez binasında ve illerde afetlerle ilgili ekipman ve araçlar sergilenecek.

Tatbikata; ailelerin, yurtlarda kalan öğrencilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının lojmanlarında yaşayanların, ticaret ve sanayi odalarına bağlı sanayi kuruluşlarında çalışanların katılması teşvik edilecek.

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#Deprem Anı Ülke Tatbikatı#Deprem#Tatbikat

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