Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan önemli açıklamalar

İşte Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Afetin ilk anından itibaren sahada olduk bütün ekipler ile beraber. Bu büyüklükten daha az bir büyüklükteki sel baskınında 2021'de Batı Karadeniz'de daha büyük bir afet yaşamıştık. 5 yaralı kardeşimiz var. Bunlardan bir tanesi taburcu oldu, diğerlerinin tedavisi sürüyor ve hayati tehlikeleri yok. Vatandaşlarımızdan gelen çağrıları anında karşıladık, toplamda 70 vatandaşımızı güvenliğe ulaştırdık. 1428 personel 567 ekipmanla hala sahadayız. 7/27 çalışmaya devam ediyoruz, yine 3 adet helikopter bölgeye intihal etti. Onlar da Ayder'den 18 vatandaşımızı tahliye ettiler.Enerji vermediğimiz köylerimiz var onları da takip ediyoruz. 3 ana yolumuzda sıkıntı yaşamıştık. Bugün itibariyle 2 hasar noktasını giderdik, trafik akacak durumda. Ardeşen-Çayeli-Ayder çok hasar aldı. Çamlıhemşin'nden yukarıya doğru toplam 8 noktada ciddi hasarlar oluştu. Tünel inşaatının olduğu bölümde de ciddi çalışmamız var. Bütün oluşan hasarların sonuçlarını kaldırana kadar sahada olacağımızı belirtmek isterim.