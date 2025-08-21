Son dakika... Türk dünyası nasıl birleşecek... Bakan Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nu CNN Türk'te anlattı

Güncelleme Tarihi:
Kars’tan Tuzluca, Iğdır, Aralık, Dilucu, oradan Nahçıvan ve oradan meşhur Zengezur Koridoru ve ardından Azerbaycan ile devam edecek. 4-5 yıl bitirmek için normal bir zaman, dış kredisi imzalandığı için finansman problemi yok. Firma finansman bekleme noktasında değil, 2.4 milyar dolarlık bir proje. Türkiye’de iki güçlü firmanın konsorsiyumu ile yapılacak.
"ÇİN'DEN ÇIKAN BİR TREN LONDRA'YA KADAR GİDECEK"
Bizim tarafımızda bir kara yolu hattına gerek yok, yapılmış zaten, 160 km hıza sahip olacak, hızlı tren olmayacak, öncelik yük taşımak ancak yolcu için de iyi bir hızdır. Amaç ticaret, Çin’den çıkan bir trenin Orta Koridordan geçerek Londra’ya kadar gitmesi hedeflenmektedir. Kriz anlarında alternatif olması gerekiyor. Tek taşıma moduna bağlı kalırsanız sıkıntıya kalırsınız. Hem kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak hem de stratejik konumumuzu iyi kullanmaktır. Türkiye’nin sadece yükü geçsin istemiyoruz, demir yolunun etrafında üretim ve lojistik merkezleri kurulsun istiyoruz. İstihdam potansiyeli olan yerlerdir. 3 denize ulaştırıyoruz, Karadeniz, Ege ve Akdeniz’e ulaştıracağız, Kapı Kuleden Londra’ya kadar götüreceğiz. Orta Koridor, Çin’den çıkan yükler Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, ardından Hazar geçişli bir koridor. Bütün bu ülkelerden geçip ülkemize geliyor, ülkemizden Bulgaristan’a, Bulgaristan’dan kuzeye doğru Romanya, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Londra’ya kadar giden bir hat. Yük, Güney Koridordan giderse 35 gün, Ümit Burnundan giderse 45 gün, Orta Koridordan giderse 18 günde ulaşabiliyor.
"1200 KM’LİK BİR HAT PLANLIYORUZ"
Basra Körfezinden başlayıp Irak’tan geçip Türkiye’ye giriş yapacak olan 1200 km’lik bir hat planlıyoruz. Basra ve Arap Körfezindeki doğalgazın, petrolün bu güzergahtan geçmesi mümkün olacak. Deniz süresiyle birlikte 25 günde yük taşınacak. Güzergah geleceğin güzergahlarından, finansal modelini çözersek Irak tarafıyla da bu süreci başlatacağız.
Via Carpatia koridoru Baltık ülkelerine kadar çıkıyor, buraya stratejik ortak olduk, imzaları imzaladık. Doğu batı eksenini besleyecek önemli hatlardır.
“HEDEFİMİZ BAKÜ’YE GİTMEK”
Hem inşaat hem de işletme sırasında istihdam sağlıyor. 1000 civarı makine ve ekipman, 3000-4000- 5000 bine çıkacak bir istihdam bekliyoruz. Bittikten sonra lojistik, üretim merkezleri, yeni gümrük kapıları kurulacak. Turistik anlamda da önemli olacak.
Hedefimiz Azerbaycan ile birlikte projeyi bitirtmektir, hedefimiz Bakü’ye gitmek.