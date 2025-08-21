Son dakika... Türk dünyası nasıl birleşecek... Bakan Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nu CNN Türk'te anlattı

Haberin Devamı

İşte Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Kars’tan Tuzluca, Iğdır, Aralık, Dilucu, oradan Nahçıvan ve oradan meşhur Zengezur Koridoru ve ardından Azerbaycan ile devam edecek. 4-5 yıl bitirmek için normal bir zaman, dış kredisi imzalandığı için finansman problemi yok. Firma finansman bekleme noktasında değil, 2.4 milyar dolarlık bir proje. Türkiye’de iki güçlü firmanın konsorsiyumu ile yapılacak.





Demiryolu sıfırdan yapılacak, bir çok noktaya sırf demiryolu yapabilmek için bir çok servis yapılacak. Çoklu noktadan girilecek, köprüler, viyadükler, alt ve üstü geçitler olacak. Burası ana şantiye olmakla beraber 4 ila 5 yıl tamamlamak için iyi bir süre. İddiaları ortaya koyup gerçekleştiriyoruz. 224 km bir hat bizim sınırlarımızda kalan. Nahçıvan sınırında 170 km’lik bir hat var, 150 km hazır olup restore edilecek, 20 km yapılacak, Azerbaycan yapacak. Bizim tarafla eş zamanlı bitecektir. Kars’tan binen bir kişi Bakü’ye kadar devam edebilecek. Amacımız eş zamanlı bitirmek. Zengezur 43 km bir hat, en geç burası başlayacak. 5 yıl sonra koridor tamamen hayata geçecektir. Bakü-Tiflis-Kars hattı var. Ancak bu yapılacak olan koridor Türk dünyasına daha kestirme ve problemsiz bir yol sağlayacak. Bakü-Tiflis-Kars’ın bir kapasitesi var, o kapasite dolunca yeni koridorlar gerekecek. Normal zamanda planladıklarımızda olağanüstü zamanlar için de planlamanız gerekir. Gürcistan tarafında bu hat onarım yapıldı, 1,5 yıl sürdü. Bu bir alternatif olacak. Bir yılda 5 milyon yolcu taşıma kapasitesi, 15 milyon ton yük taşıma kapasitesi olan çift hatlı bir koridor. Daha sonra Çin’e kadar giden koridorun önemli bir parçası olacak. Zengezur ile ilgili detayla görüşülüyor, netleşmedi detaylar. ABD firması gelip hem yapıp hem işletecek mi, bunları Azerbaycan ile görüşüyoruz.

"ÇİN'DEN ÇIKAN BİR TREN LONDRA'YA KADAR GİDECEK"

Bizim tarafımızda bir kara yolu hattına gerek yok, yapılmış zaten, 160 km hıza sahip olacak, hızlı tren olmayacak, öncelik yük taşımak ancak yolcu için de iyi bir hızdır. Amaç ticaret, Çin’den çıkan bir trenin Orta Koridordan geçerek Londra’ya kadar gitmesi hedeflenmektedir. Kriz anlarında alternatif olması gerekiyor. Tek taşıma moduna bağlı kalırsanız sıkıntıya kalırsınız. Hem kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak hem de stratejik konumumuzu iyi kullanmaktır. Türkiye’nin sadece yükü geçsin istemiyoruz, demir yolunun etrafında üretim ve lojistik merkezleri kurulsun istiyoruz. İstihdam potansiyeli olan yerlerdir. 3 denize ulaştırıyoruz, Karadeniz, Ege ve Akdeniz’e ulaştıracağız, Kapı Kuleden Londra’ya kadar götüreceğiz. Orta Koridor, Çin’den çıkan yükler Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, ardından Hazar geçişli bir koridor. Bütün bu ülkelerden geçip ülkemize geliyor, ülkemizden Bulgaristan’a, Bulgaristan’dan kuzeye doğru Romanya, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Londra’ya kadar giden bir hat. Yük, Güney Koridordan giderse 35 gün, Ümit Burnundan giderse 45 gün, Orta Koridordan giderse 18 günde ulaşabiliyor.

"1200 KM’LİK BİR HAT PLANLIYORUZ"

Basra Körfezinden başlayıp Irak’tan geçip Türkiye’ye giriş yapacak olan 1200 km’lik bir hat planlıyoruz. Basra ve Arap Körfezindeki doğalgazın, petrolün bu güzergahtan geçmesi mümkün olacak. Deniz süresiyle birlikte 25 günde yük taşınacak. Güzergah geleceğin güzergahlarından, finansal modelini çözersek Irak tarafıyla da bu süreci başlatacağız.

Via Carpatia koridoru Baltık ülkelerine kadar çıkıyor, buraya stratejik ortak olduk, imzaları imzaladık. Doğu batı eksenini besleyecek önemli hatlardır.

“HEDEFİMİZ BAKÜ’YE GİTMEK”

Hem inşaat hem de işletme sırasında istihdam sağlıyor. 1000 civarı makine ve ekipman, 3000-4000- 5000 bine çıkacak bir istihdam bekliyoruz. Bittikten sonra lojistik, üretim merkezleri, yeni gümrük kapıları kurulacak. Turistik anlamda da önemli olacak.

Hedefimiz Azerbaycan ile birlikte projeyi bitirtmektir, hedefimiz Bakü’ye gitmek.