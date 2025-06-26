Son dakika... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Hürmüz kapanırsa alternatifimiz var

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İşte Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:



İSRAİL-İRAN-ABD SAVAŞI VE ULAŞIM KORİDORUNA ETKİSİ



Çatışma durumu yüzünden ilk etapta Suriye'nin ve Irak'ın hava sahası kapatıldı. Biz de oraya olan uçuşları durdurduk. İran'ın Katar'daki ABD'deki üssünü vurmasıyla Arap Yarımadası da pratikte kapanmış oldu. İran hava sahasının önemli bir bölümü kapalı. Sadece üs geçiş olarak kullanılıyor. Ticari uçuşlarımız ertelendi. Turist etkisi bekliyorduk. Onla ilgili de etkisi oldu. Normale dönüş başladı. Sadece İran hava sahası kaldı.



HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KAPATILMASI İHTİMALİ



Kapatılma söylemi bile petrolde yüzde 15'e kadar fiyat dalgalanmasına sebep verdi. Türkiye'nin de elbette etkilenmesi söz konusu. Enerji Bakanımızla görüşmelerimizi yaptık. Türkiye'nin Irak, Azerbaycan, Rusya'dan alternatifleri var. Kısa vadede ciddi etkilenmeyiz. Kapatılırsa ciddi aksamalar olur. Alternatiflerimiz var ama birazcık zorlar.





Hürmüz Boğazı kapanırsa ne olur diye düşünmedik. Hürmüz Boğazı kapanırsa, petrol ve doğalgaz sevkiyatı durmuş olur. Basra Körfezi, Fav Limanı'nda Türkiye'ye kadar gelen 1200 km'lik demiryolu karayolu ve enerji nakil hatlarını konuşuyoruz. Kalkınma Yolu Projesi'ni bitirdiğimizde buradan ülkemize buradan da Avrupa'ya gitme ihtimali olacak. Hedefimiz Uzak Doğu'dan gelen yüklerin Fav Limanı'ndan Türkiye'ye gelsin ve buradan Londra'ya kadar kesintisiz gitsin. Kalkınma Yolu Projesi bitmiş olsaydı Hürmüz Boğazı'nın kapatılma ihtimaline piyasalar yüzde 15 tepki vermezdi.'Orta Koridor' stratejik güç katacak. Orta Koridor'da Çin'den çıkan yük 18 günde gidiyor. Biz iyileştirmeli yaptığımızda 15 güne düşecek. Geçen ay Çin'deydik. 70 ülkeden kuruluş katılacak foruma. Kriz anındaki planlarımızı konuşacağız. Yarın 14.30'da Cumhurbaşkanımızın açılışıyla 3 günlük forum yapılacak. Dünyadaki hiçbir ülke kendi kendine yetmiyor. Türkiye bölgesinde ciddi aktörse durduk yerde olmadı. 23 yılda 193,5 milyar dolar yatırım yaptık ulaştırmaya.8 Aralık'ta derim olduğunda 10. günde bir heyet gönderdik. Havalimanını görerek ayağa kaldırdık. Radar sistemleri yoktu. Eskimiş ya da hasar görmüştü. Önemli ölçüde ayağa kaldırdık. Bazı sistemlerini yeniden kuracağız. İstanbul Havalimanından Şam'a uçuşlar başlattık. Bir yeri İstanbul Havalimanı'na bağladığınızda dünyaya bağlamış oluyorsunuz. Geçen sene 80 milyon uçağı ağırladı. Günlük 1600 uçuş oluyor. Haftada bizim 30 uçuşumuz var. Suriye de bize uçuş yapmak istiyor.Türksat 6A'yı kabullendik ve onla ilgili sorular azaldı. Bizim uzaya yeni uydular göndermemiz gerekiyor. Bir uydunun ömrü 15 yıldır. Devamlılığı sağlamak için yenisini göndermemiz gerekiyor. Biz Türksat 6A ile 5 milyar insana hizmet eder olduk. Hizmet satmaya da başladık. 7A ile amaçladığımız ömrü biten uyduların yerine yenisini koymak ve kapsama alanının artırmak. Değişken kapsama alanlarını yönlendirebiliyorsunuz 7A ile. Türksat 6A'da bu yok.5G mevcut hızımızın 10 katı. Başta İstanbul Havalimanı ve 4 büyükler stadyumunda ve 30 tesiste bunu deneyimleyebiliyoruz. Bir aksilik olmazsa Ağustos'ta ihalesini yapalım ve 2026'da ilk sinyali alalım. 2026'da 5G kullanıma başlayacağız.Ankara-İstanbul arasında 25 milyon nüfusu konuşuyoruz. Mevcut otoyolun 10 yılın içiresinde dolacağını hesaplıyoruz. Bu nedenle bu yolu yapmamız lazım.505 km'lik bir hat çalışması. Önümüzdeki senenin sonuna kadar Afyon'a kadar olan yeri bitireceğiz. 2027 yılını hedef olarak koyduk. Ama 2028'e de sarkabilir.Dünyada kullanımda 5. sırada olan ülkeyiz. Burada meraklıyız. Dünyanın üzerinde platformda kalma süremiz var. Bu nedenle vatandaşlarımızı koruma refleksimiz var. 13 yaş altındakiler sosyal medya kullanmayacak. 13-16 yaş arası kullanıcıların hesapları ebeveynlerinin kontrolünde olacak. Bakanlarımızla belli bir noktaya geldik. Yasal bir çalışma yapıyoruz. Belli bir noktaya geldik. Daha sonra Meclis'in takdirine sunacağız.