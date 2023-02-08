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Twitter'dan Türkiye'ye taahhüt: Dezenformasyonla ilgili mücadelede iş birliği içinde olacağız

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#Ulaştırma Bakanlığı#Twitter#Dezenformasyon
Twitterdan Türkiyeye taahhüt: Dezenformasyonla ilgili mücadelede iş birliği içinde olacağız
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2023 22:48

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter Küresel Hükümet İlişkileri Başkanı John Hughes ve Twitter'ın Türkiye'den Sorumlu Kamu Politikaları Direktörü Ronan Costello ile bir toplantı gerçekleştirdi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, Twitter Küresel Hükümet İlişkileri Başkanı Hughes ve Twitter'ın Türkiye'den Sorumlu Kamu Politikaları Direktörü Costello ile videokonferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Twitter üzerinden yürütülen dezenformasyonların yanı sıra gerçek dışı ihbarlar, sahte yardım kampanyaları ile sahte hesap ve yalan paylaşımlara karşı atılabilecek adımlar ele alındı. Toplantıda, toplumu panik ve kaosa sevk edebilecek dezenformasyonlara karşı Twitter’ın sorumluluklarına da işaret edildi.

Toplantıda ayrıca Türkiye tarafından Twitter yönetimine, sosyal medyadaki dezenformasyonların önlenmesi için aktif iş birliği başta olmak üzere 'İnternet Ortamında İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun' kapsamındaki yükümlülükleri hatırlatıldı.

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"TWITTER 'YANINIZDA OLACAĞIZ' DEDİ"

CNN Türk canlı yayınında detayları aktaran İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, "Twitter, Türkiye'ye taahhüdünü veriyor. Toplantıda Twitter yetkilileri 'Mücadelede sizin yanınızda olacağız' dedi. Türkiye'nin talepleri iletilmişti. Dezenformasyon şikâyetleri üzerine önce bant daraltılmıştı, daha sonra da Twitter yetkilileri ile bir toplantı yapıldı. Toplantıda Türkiye'nin istekleri iletilmesinin üzerine Twitter yetkilileri dezenformasyonla iş birliği içinde olacağını açıkladı. Bant daraltılması durumu içinde gerekli anlaşmalar için mutabık kalındığında bu sorunda çözülmüş olacak" dedi.

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#Ulaştırma Bakanlığı#Twitter#Dezenformasyon

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