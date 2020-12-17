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Haber GiriÅŸ: 17.12.2020 - 16:20 | Son GÃ¼ncelleme:

Son dakika... Ula Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°smail Akkaya hayatÄ±nÄ± kaybetti

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Son dakika... Ula Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°smail Akkaya hayatÄ±nÄ± kaybetti
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Ula Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°smail Akkaya, fenalaÅŸmasÄ± sonucu kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Akkayaâ€™nÄ±n Ã¶lÃ¼m haberi Ã¼zerine hastane Ã¶nÃ¼nde bekleyen yakÄ±nlarÄ± fenalÄ±k geÃ§irdi.

GÃ¶lcÃ¼k Mahallesi'nde ev ziyaretleri yapan 62 yaÅŸÄ±ndaki Akkaya, bu sÄ±rada fenalaÅŸtÄ±.ÂHaber verilmesi Ã¼zerine bÃ¶lgeye 112 Acil SaÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.

Ambulansla MuÄŸla SÄ±tkÄ± KoÃ§man Ãœniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan Akkaya, mÃ¼dahaleye raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.

Ä°ki Ã§ocuk babasÄ± AK Parti'li Akkaya'nÄ±n kalp krizi sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi tahmin ediliyor.

Akkayaâ€™nÄ±n Ã¶lÃ¼m haberi Ã¼zerine yakÄ±nlarÄ± fenalÄ±k geÃ§irdi.

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