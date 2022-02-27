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Son dakika: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar Rusya'nın korkunç planını anlattı

#Ukrayna#Rusya#Savaş

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları ile ilgili son detayları paylaştı. Bodnar, 'Bir saat öncesinde rahip yakalandı, evinin yakınlarındaki AVM'yi patlatmak istiyordu. Rus Ortodoks kilisesinin suçlu faaliyetlerine dikkatinizi çekmek istiyorum. Kendi rahiplerini Ukrayna'da sabotaj eylemlerine göndermek için kullanıyor.' ifadelerini kullandı.

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Büyükelçi Bodnar'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bugün Lahey'deki mahkemeye Rusya'nın yaptığı şeylerle bir başvuru yaptık, savaşa son vermesini talep ediyoruz.

Biliyorsunuz ki gece boyunca ve sabah hem havadan ve füze atılıyordu.

Ruslar, Kiev'e girmek istiyorlardı ve kısmen Harkiv'e girdiler.

Son bilgilere göre Harkiv'e giren birliklerin silahları alındı ya da onlar yok edildi.

Karadeniz'deki yabancı gemileri ya ele geçiriyorlar ya da o gemilere ateş ediyorlar. Ama biz tüm bu saldırılara direniyoruz.

Düşmanın can kaybı sayısı 4 bin 200 kişi, 26 helikopter, 27 uçak, 146 tank, 50 topçu silahı, 2 tane gemi... Direnişimiz artacaktır.

Bunun yanı sıra savaşa son vermek ve müzakere için yollar arıyoruz. Rusya'nın silahları teslim edin ve Gomel'e gelin ultimatomuna inanmadık. Ama asla ve asla müzakereden vazgeçmiyoruz. Rus birliklerinin Ukrayna topraklarından çıkmasını istiyoruz.

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Toplu bir şekilde askeri araçları yok eden Bayraktar'lar da çok etkili. Bugün Cumhurbaşkanımız, uluslararası lejyon diye bir birliğin oluşturulacağını duyurdu.

En yakın zamanda Ukrayna'nın savunmasına katılmak isteyen herkes için bilgileri paylaşıyor olacağız.

KORKUNÇ PLAN ÖNLENDİ

Aynı zamanda Rusya Federasyonu'nun insanlığa aykırı şekilde savaşı nasıl dürdürdüğünü paylaşmak istiyorum. Onlarca sivil altyapıya ateş edildi. Bunlar arasında anaokulları da yer alıyor. Çocuklarımız ölüyor ve bazıları yaralanıyor. Aynı zamanda ameliyathanelerde çocukların da olduğu çocuk hastanelerine de ateş edildi. Bazı vurmuş oldukları kontrol noktalarında ailece insanları öldürüyorlardı. Sabotaj gruplarının faaliyetlerine dikkatinizi çekmek istiyorum. Sivil halkı öldürmek için mevcut tüm araçları kullanıyorlar. Ambulans ele geçirerek ambulanstan ateş ediyorlardı.

Bir saat öncesinde rahip yakalandı, evinin yakınlarındaki AVM'yi patlatmak istiyordu. Rus Ortodoks kilisesinin suçlu faaliyetlerine dikkatinizi çekmek istiyorum. Kendi rahiplerini Ukrayna'da sabotaj eylemlerine göndermek için kullanıyor.

Görünen o ki Rusya çok kaotik bir davranış şeklini aldı. 300'den fazla bizde rehine var. Aynı zamanda Rusya'daki birliklerin ciddi kısmı Ukrayna'ya gitmekten vazgeçiyor. Onların manevi durumu gerçekten aşağıda.

Son dakika: Ukraynanın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar Rusyanın korkunç planını anlattı


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#Ukrayna#Rusya#Savaş

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