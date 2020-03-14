Haber Giriş: 14.03.2020 - 18:33,
Son dakika: Uçuş yasağı olan ülkelerdeki Türkler hakkında flaş karar
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, 9 Avrupa ülkesinde bulunan Türk vatandaşı öğrenci ve turistlerin 17 Mart saat 24:00'a kadar Türkiye'ye dönüş yapabileceğini açıkladı.
Dışişleri'nden yapılan açıklama şöyle;
Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dün uçuş yasağı tedbiri kararı alınan 9 Avrupa ülkesinde bulunan Türk vatandaşı öğrenci ve turistlerimiz 17 Mart 2020 Saat 24:00’a(TSİ) kadar ülkemize dönüş yapabilecek.
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