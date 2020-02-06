Son dakika: Uçak kazasında iki pilota soruşturma

Sabiha Gökçen Havalimanına dün akşam saatlerinde iniş yaptığı sırada pistten çıkan İzmir- İstanbul seferini yapan yolcu uçağında bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 179 kişi yaralandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, iki pilot hakkında birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmalarına neden oldukları gerekçesiyle taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan soruşturma başlattı.



KULE VE MEYDAN GÖREVLİLERİNİN DE İFADESİNE BAŞVURULACAK

SABİHA Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkan uçakla ilgili soruşturma kapsamında kule ve meydan görevlilerinin de ifadelerine başvurulacağı öğrenildi. Kaza soruşturmasını yürüyen savcının talimatıyla, kule ve meydan görevlilerinin de mevcutlu olarak ifadeleri alınmak üzere adliyeye getirilmelerini istediği kaydedildi.

