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Son dakika: Twitch yayıncısı Jahrein gözaltına alındı

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#Jahrein#Twitch#Gözaltı
Son dakika: Twitch yayıncısı Jahrein gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 23:12

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Twitch yayıncısı Jahrein takma isimli A:S:'nin gözaltına alındığını ve müstehcenlik suçundan işlem başlatıldığını duyurdu.

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Antalya Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında internet aracılığı ile müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar yapıldığı haberlerinin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. X (Twitter) isimli sosyal medya platformu üzerinden ’RockerpuckEvil’ kullanıcı adı ve ’Pungent 666’ rumuzu ile yöneticisi olduğu ’sohbet odası’ başlıklı açık kaynaklarda yer alan canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığı görülmüştür. Bahse konu konuşmalar incelendiğinde, RockerpuckEvil kullanıcı isimli Pungent 666 rumuzlu X hesabı kullanıcısının E.K. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca ’Jahrein’ isimli/rumuzlu kullanıcının Twitch isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yaptığı görülmüş, yapılan incelemeler neticesinde ’Jahrein’ isimli/rumuzlu kullanıcının A.S. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. E.K. ve A.S. isimli şahıslar 12.09.2024 günü Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından gözaltına alınarak haklarında; Türk Ceza Kanunu’nun 226. Maddesi’ne göre müstehcenlik suçundan işlem başlatılmıştır." 

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#Jahrein#Twitch#Gözaltı

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