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DHA
Haber Giriş: 07.02.2020 - 23:16,Son Güncelleme:/

Son dakika... Tuzla'daki Albay İbrahim Kendirli Kışlası’nda yangın! Patlamalar olduğu belirtiliyor

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Son dakika... Tuzla'daki Albay İbrahim Kendirli Kışlası’nda yangın! Patlamalar olduğu belirtiliyor

Tuzla’da bulunan askeri alanda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.

Tuzla, İstasyon Mahallesi, Şehitler Caddesi’ndeki askeri alanda, saat 23.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

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