Son dakika... Tuzla'da tersanedeki gemide çıkan yangın söndürüldü

Yangın, saat 12.00 sıralarında Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde demirli Panama Bandıralı 'ZEIN 1' isimli gemide çıktı. Tadilatı devam eden gemide henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında duman tüm gemiyi sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri merdiven aracı yardımıyla yangının merkezine ulaşmak için çalışma başlatırken tedbir amacıyla bölgeye AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında gemide hasar meydana geldi. Hayvan yemi taşımacılığında kullanıldığı öğrenilen 160 metre uzunluğundaki gemi havadan görüntülendi. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

"CAN KAYBI VEYA YARALANMA YAŞANMADI, DENİZ KİRLİLİĞİ OLUŞMADI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tuzla Bölge Liman Başkanlığı sahasındaki Kuzeystar Tersanesi'nde bakımda olan "Zein 1" gemisinde çıkan yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, deniz kirliliği oluşmadı." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, NSosyal hesabından, Tuzla'da tersanedeki gemide çıkan yangına ilişkin son durumu paylaştı.

Tuzla Bölge Liman Başkanlığı sahasındaki Kuzeystar Tersanesi'nde bakımda olan Panama bayraklı "Zein 1" gemisinde öğlen saatlerinde çıkan yangının itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındığını belirten Uraloğlu, "Şükürler olsun ki herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, deniz kirliliği oluşmadı. İlk andan itibaren süreci titizlikle yöneten Tuzla Bölge Liman Başkanlığımıza ve tüm itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.