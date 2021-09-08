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Mustafa ESEN - Ali Kerem BENGİ - İstanbul DHA -
Haber Giriş: 08.09.2021 - 09:41 | Son Güncelleme:

Son dakika... Tuzla'da faciadan dönüldü! İki tren kafa kafaya geldi

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Tuzla'da Yüksek Hızlı Tren ile karşı yönden gelen tren aynı rayda kafa kafaya geldi. Trenler son anda dururken büyük bir kazanın önüne geçildi. TCDD'den yapılan açıklamada, "Adapazarı-Pendik seferini yapan ADA treni Tuzla Tersane İstasyonu'nda beklemekte olan Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan YHT'ye duramayarak düşük hızda tampon temasında bulundu. Seferler kısa sürede başlayacaktır" denildi.

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  • Tuzlada iki tren kafa kafaya geldi
  • Tuzlada iki tren kafa kafaya geldi
  • Tuzlada iki tren kafa kafaya geldi
  • Tuzlada iki tren kafa kafaya geldi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Adapazarı -Pendik seferini yapan tren, Tuzla Tersane İstasyonu'nda bekleyen Yüksek Hızlı Tren (YHT)'e çarptı. Makinistin son anda durarak Yüksek Hızlı Tren'e hafif çarptığı belirtilirken düşen bazı yolcuların yaralandığı öğrenildi.

Son dakika... Tuzlada faciadan dönüldü İki tren kafa kafaya geldi

TCDD'DEN İLK AÇIKLAMA

TCDD'den yapılan açıklamada, "Adapazarı-Pendik seferini yapan ADA treni Tuzla Tersane İstasyonu'nda beklemekte olan Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan YHT'ye duramayarak düşük hızda tampon temasında bulundu. Seferler kısa sürede başlayacaktır" denildi.

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