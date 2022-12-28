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Son dakika... Tuzla'da doğal gaz sızıntısı! Sabiha Gökçen'de uçuşlar normale döndü

Güncelleme Tarihi:

#Doğal Gaz#Boru#Patlama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2022 14:19

Tuzla Tepeören'de yapılan çalışma sırasında doğal gaz sızıntısı meydana geldi. Bunun üzerine Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar tedbir amaçlı durduruldu. Havalimanının uçuş trafiğine kapatılmasının ardından iniş için alçalan uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. 1 saatlik kesintinin ardından uçuşlar normalde döndü

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Edinilen bilgiye göre, Tuzla Tepeören'de doğal gaz hattında yapılan çalışma sırasında zarar gören bir borudan gaz sızıntısı meydana geldi. Çalışma, uçakların kalkış yönünde olduğu için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 13.05 itibariyle uçuşlar tedbir amacıyla durduruldu.

Son dakika... Tuzlada doğal gaz sızıntısı Sabiha Gökçende uçuşlar normale döndü

UÇUŞLAR NORMALDE DÖNDÜ

Havalimanında yaklaşık 30 dakika iniş ve kalkışın olmaması nedeniyle 3 uçak İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından, herhangi bir güvenlik sıkıntısı olmadığı anlaşıldı ve uçuşlar saat 14.20 itibariyle yeniden yapılmaya başladı.

Son dakika... Tuzlada doğal gaz sızıntısı Sabiha Gökçende uçuşlar normale döndü

 

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#Doğal Gaz#Boru#Patlama

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