Son dakika... Tuzla'da doğal gaz sızıntısı! Sabiha Gökçen'de uçuşlar normale döndü

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Edinilen bilgiye göre, Tuzla Tepeören'de doğal gaz hattında yapılan çalışma sırasında zarar gören bir borudan gaz sızıntısı meydana geldi. Çalışma, uçakların kalkış yönünde olduğu için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 13.05 itibariyle uçuşlar tedbir amacıyla durduruldu.

UÇUŞLAR NORMALDE DÖNDÜ

Havalimanında yaklaşık 30 dakika iniş ve kalkışın olmaması nedeniyle 3 uçak İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından, herhangi bir güvenlik sıkıntısı olmadığı anlaşıldı ve uçuşlar saat 14.20 itibariyle yeniden yapılmaya başladı.