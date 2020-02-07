Son dakika... Tuzla'da askeri alanda yangın çıktı

İstasyon Mahallesi Şehitler Caddesi'ndeki 41. Bakım Merkez Komutanlığı'na ait alanda bir binada, kimyasal maddenin alev alması sonucu yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, Kadıköy, Kartal, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi, olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu, yangın kontrol altına alındı. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Yangında herhangi bir yaralanma olmadığı belirtildi.

BAKANLIK AÇIKLAMA



Milli Savunma Bakanlığı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul Tuzla’da konuşlu bulunan 41’inci Bakım Merkezi Komutanlığı’na ait bir binada, sebebi henüz belli olmayan küçük çaplı bir yangın meydana gelmiştir. Olayda hayatını kaybeden ve yaralanan personelimiz bulunmamaktadır." ifadelerini kullanıldı.