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Son dakika... Tuzla Tersanesi'nde patlama: 4 işçi gazdan zehirlendi

#Patlama#Tuzla#Tersane

Tuzla Tersanesi'ndeki gemide gaz sıkışmasından dolayı patlama oldu. İstanbul Valiliği gemide çalışma yapan 4 işçinin gazdan zehirlendiğini açıkladı.

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Tuzla Tersanesi'ndeki gemide gaz sıkışmasından kaynakladığı belirtilen patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 4 işçi yaralandı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Son dakika... Tuzla Tersanesinde patlama: 4 işçi gazdan zehirlendi

İSTANBUL VALİLİĞİ: 4 İŞÇİ GAZDAN ZEHİRLENDİ

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada,  "Saat 10.54'te alınan ihbarda,  Aydıntepe Mahallesindeki tersanede bakım için bulunan Liberya bandıralı Gulf Petrolyum4 adlı gemide çalışan işçilerin gaz zehirlenmesine maruz kaldıkları ihbarı alınmıştır.  Olay yerine acil sağlık, güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edilerek gerekli müdahale çalışmaları başlatılmıştır.  Alınan ilk bilgilere göre; bakım yapılacak tüplerden birinde meydana gelen karbondioksit sızıntısı nedeniyle gaz zehirlenmesine maruz kalan 4 işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevki sağlanmıştır.  Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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#Patlama#Tuzla#Tersane

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