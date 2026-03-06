Son dakika... TÜSİAD yöneticileri davası: Orhan Turan ve Mehmet Ömer Aras'a hapis cezası

Haberin Devamı

Eski Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında TUSİAD genel kurulunda 13 Şubat’ta yaptıkları konuşmayla ilgili “Basın ve Yayın Yoluyla Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” ve “Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından 5 yıl 6’şar aya kadar hapis ve 50 günden az olmamak kaydıyla para cezasına çarptırılmaları istemiyle dava açılmıştı.



İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanıklar Mehmet Ömer Arif Aras, Orhan Turan ve avukatları katıldı. Sanıklar mütalaaya karşı savunma yaparak beraatlarını talep ettiler.

Mahkeme, sanıklar Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras’ın ‘Zincirleme şekilde adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan beraatine karar verirken, 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan 1 yıl 3 ay 18 gün hapis cezasına hükmetti.

Cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.