×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... TÜSİAD yöneticileri davası: Orhan Turan ve Mehmet Ömer Aras'a hapis cezası

Güncelleme Tarihi:

#TÜSİAD Kararı#Orhan Turan#Mehmet Ömer Arif Aras
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2026 12:34

Eski Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın 13 Şubat’ta TUSİAD genel kurulda yaptıkları konuşma nedeniyle yargılandıkları davada karar çıktı. Mahkeme, Aras ve Turan’ı 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan 1 yıl 3 ay 18 gün hapis cezasına çarptırdı.

Haberin Devamı

Eski Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında TUSİAD genel kurulunda 13 Şubat’ta yaptıkları konuşmayla ilgili “Basın ve Yayın Yoluyla Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” ve “Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından 5 yıl 6’şar aya kadar hapis ve 50 günden az olmamak kaydıyla para cezasına çarptırılmaları istemiyle dava açılmıştı.

Son dakika... TÜSİAD yöneticileri davası: Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arasa hapis cezası

1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VE HAGB

İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanıklar Mehmet Ömer Arif Aras, Orhan Turan ve avukatları katıldı. Sanıklar mütalaaya karşı savunma yaparak beraatlarını talep ettiler.

Haberin Devamı

Mahkeme, sanıklar Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras’ın ‘Zincirleme şekilde adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan beraatine karar verirken, 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan 1 yıl 3 ay 18 gün hapis cezasına hükmetti.

Cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Gözden Kaçmasınİstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı, banka ve kripto para hesabına blokeİstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı, banka ve kripto para hesabına blokeHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınABD-İran-İsrail savaşında son durum İHA gemisi vuruldu: Devrim Muhafızlarından Yeni silahlar yolda tehdidiABD-İran-İsrail savaşında son durum! İHA gemisi vuruldu: Devrim Muhafızları'ndan 'Yeni silahlar yolda' tehdidiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#TÜSİAD Kararı#Orhan Turan#Mehmet Ömer Arif Aras

BAKMADAN GEÇME!