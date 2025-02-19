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Son dakika... TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında soruşturma başlatıldı... Turan ifade için adliyeye getirildi

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#Tüsiad#Orhan Turan#Soruşturma
Son dakika... TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında soruşturma başlatıldı... Turan ifade için adliyeye getirildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 16:24

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında 13 Şubat'ta dernek genel kurulunda yaptığı konuşması nedeniyle ' Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs' suçlarından res'en soruşturma başlatıldı. Turan polis eşliğinde ifade için adliyeye getirildi. Geçtiğimiz günlerde aynı suçlardan soruşturma başlatılan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında da savcılıkta ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine talimat verildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, 13 Şubat'ta düzenlenen TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada yargıyı telkin ve yönlendirme girişiminde bulunarak gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli beyanlarda bulunduğu gerekçesiyle 'Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs' ve 'Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçlarından re’sen soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma sırasında, aynı genel kurulda konuşma yapan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın da yargı mercilerince yürütülen bazı soruşturma ve kovuşturmalara ilişkin, gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte ifadeler kullandığı tespit edildi. Bunun üzerine, Turan hakkında da 'Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' ve 'Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs' suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı.

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Son dakika... TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında soruşturma başlatıldı... Turan ifade için adliyeye getirildi

ADLİYEYE SEVKLER

Turan polis eşliğinde ifade için adliyeye getirildi.

Geçtiğimiz günlerde aynı suçlardan soruşturma başlatılan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında da savcılıkta ifadesinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine talimat verildi.

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#Tüsiad#Orhan Turan#Soruşturma

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