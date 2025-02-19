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Son dakika... TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında soruşturma başlatıldı

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#Tüsiad#Orhan Turan#Soruşturma
Son dakika... TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında soruşturma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 16:24

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan hakkında, dernek genel kurulundaki konuşmasında kullandığı ifadelere ilişkin, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatıldı. Orhan Turan ile TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ifadelerinin alınması için İstanbul Adliyesi'ne götürülüyor.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan'ın 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yaptığı konuşmada bazı soruşturma ve kovuşturmalar hakkında yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandığı tespit edildi.

Başsavcılık, Turan'ın ifadelerinin, gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğunu değerlendirerek "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Son dakika... TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında soruşturma başlatıldı

TURAN VE ARAS İFADELERİNİN ALINMASI İÇİN ADLİYEYE GÖTÜRÜLÜYOR

Geçtiğimiz günlerde aynı suçlardan soruşturma başlatılan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ile Turan hakkında savcılıkta ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine talimat verildi.

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Bunun üzerine Turan ile Aras ifadelerinin alınması için İstanbul Adliyesi'ne götürülüyor.

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#Tüsiad#Orhan Turan#Soruşturma

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