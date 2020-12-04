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Haber Giriş: 04.12.2020 - 16:45 | Son Güncelleme:

Son dakika: TUS 2. dönem: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

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Son dakika: TUS 2. dönem: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
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ÖSYM'den son dakika açıklaması.. ÖSYM'den yapılan duyuruda, 19-26 Kasım 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. denildi..

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 04 Aralık 2020 tarihinde saat 16.35'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından sonuç açıklamasında bulundu.

Aygün, '19-26 Kasım 2020 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-TUS 2.Dönem yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizde açıklanmıştır. Sonuçların hekimlerimize, ailelerine ve milletimize hayırlı olmasını dilerim.' dedi

TUS 2. DÖNEM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN


2020 TUS 2. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER İÇİN TIKLAYIN

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