Son dakika... Turuncu listedeki Nurgül Duran etkisiz hale getirildi...

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



Şırnak’ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, terörden arananlarda 1 Milyon TL’ye kadar ödülle ‘TURUNCU’ kategoride yer alan Yıldız kod adlı Nurgül Duran olduğu tespit edilmiştir.