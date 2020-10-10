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Haber Giriş: 10.10.2020 - 16:41 | Son Güncelleme:

Son dakika... Turuncu listedeki Nurgül Duran etkisiz hale getirildi...

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Son dakika... Turuncu listedeki Nurgül Duran etkisiz hale getirildi...
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Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında geçen ay Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin turuncu listede aranan Nurgül Duran olduğu belirlendi

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Şırnak’ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, terörden arananlarda 1 Milyon TL’ye kadar ödülle ‘TURUNCU’ kategoride yer alan  Yıldız kod adlı Nurgül Duran olduğu tespit edilmiştir.

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