Son dakika... Turuncu kategoride aranan terörist Mehmet Nuri Husidur etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şırnak’ta Turuncu kategoride aranan PKK’nın sözde takım sorumlusu Mehmet Nuri Husidur'un etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Şırnak’ta Turuncu kategoride aranan PKK’nın sözde takım sorumlusu Mehmet Nuri Husidur etkisiz hale getirildi.
Yıldırım -13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında; Şırnak Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin terörden arananlarda TURUNCU kategoride yer alan örgütün sözde takım sorumlusu olan İhsan Nuri kod adlı Mehmet Nuri Husidur olduğu tespit edildi."
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