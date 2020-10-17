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Haber Giriş: 17.10.2020 - 13:59 | Son Güncelleme:

Son dakika... Turuncu kategoride aranan terörist Mehmet Nuri Husidur etkisiz hale getirildi

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Son dakika... Turuncu kategoride aranan terörist Mehmet Nuri Husidur etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şırnak’ta Turuncu kategoride aranan PKK’nın sözde takım sorumlusu Mehmet Nuri Husidur'un etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şırnak’ta Turuncu kategoride aranan PKK’nın sözde takım sorumlusu Mehmet Nuri Husidur etkisiz hale getirildi.

Yıldırım -13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında; Şırnak Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin terörden arananlarda TURUNCU kategoride yer alan örgütün sözde takım sorumlusu olan İhsan Nuri kod adlı Mehmet Nuri Husidur olduğu tespit edildi."

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