Son dakika: Türkiye'nin milli savaş makinaları... Teknoloji Bakanı Kacır ve Selçuk Bayraktar CNN Türk'te anlattı: Kızılelma 2024'te seri üretimde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır ve BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Ankara'daki TEKNOFEST alanında CNN Türk ekranlarında Fulya Öztürk'e açıklamalarda bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır şu ifadeleri kullandı:

Her şey çok güzel. Ankara'da ilk kez düzenleniyor. Dün de muhteşem bir atmosfer vardı bugün de öyle. Gençler TEKNOFEST ile kendilerini buluyorlar. Kendilerinden biraz yaşça büyük mühendislerin geliştirdikleri projeleri görmek onlara özgüven oluyor. Ben Ankara'da yaşça büyük misafirlerimizi de gördüm. Onlar da geçmiş yıllarda Türkiye'nin akamete uğratılan projelerini biliyorlar. Yarın büyük gün Cumhurbaşkanımızı ağırlayacağız. Hiç yalnız bırakmadılar. Bakü'de de birlikteydik. 7 kere de Cumhurbaşkanımız hep yanımızda oldu.

"GİRİŞİMLER SENELERCE AKAMETE UĞRATILIYOR"

Etimesgut Türk havacılık tarihi için anlamlı bir yerdir. Vecihi Bey TBMM tarafından 3 kez madalya verilmiş tek kişi. Çabalar ortaya koyuyor, başına ne geliyor. Sertifika almalısın deniyor. Talepte bulunduğunda Türkiye'de böyle bir otorite yok deniyor. Hayatını havacılığa adamış bir isim. Bir uçak fabrikası kuruluyor burada. Fabrikanın ömrü 9 yıl oluyor. 80 yıl önce kurulan fabrika kapatılmak zorunda kalıyor.Böyle senelerce akamete uğratılıyor tüm girişimler. Şimdi biz hayallerin ötesine geçen başarıları Teknofest'ler ile kutluyoruz. Akamete uğratılmışlıkların ardından kim derdi ki Türkiye havacılık sahnesine çıkacak. Bugün itibariyle ilave 100 bin katılım oldu, dün 500 bini aşmıştı. Dolayısıyla sayı 600 bini aştı. Teknofest’in başından bu yana 10 milyona yakın insan katılmıştır.

"SİPER HİSAR'DAN SONRA EN KRİTİK FÜZEMİZ OLACAK"

Siper, Hisar’dan sonra en kritik füzemiz olacak. Savunma sanayiinde asıl hedefimiz tam bağımsızlıktır. Türkiye bu hedefi koydu ve çalışmalarını sürdürdü. Bu 20 yılın eseri. Stratejik sistemlerde Türkiye’nin kendi geliştirme kabiliyetini ortaya koyması mutlak zorunluluk. Tam bağımsızlık noktasına yaklaşıyoruz. Bu ülkenin bir evladı olarak, her dönemde bu kötücül yaklaşımla karşılaşıyoruz. Burada herkes her şeyi Türk gençliği için seferber ediyor. Burada hiçbir kamu kurumu Baykar’a bağış yapmıyor. Bunları yazanlar ne istiyorlar. Türkiye bu projelerden vazgeçsinler mi istiyorlar. Boşuna uğraşmasınlar Türkiye bu yoldan dönmez. Türk milleti kabuğunu kırdı. Bu yolculuğu durdurmak isteyen varsa hayal kuruyor. İçerdekilere tavsiyemiz bir an evvel bu kötücül yaklaşımdan vazgeçsinler.

Selçuk Bey mütevazilik ediyor ama T3 Vakfı Türkiye'de en çok burs veren vakıflardan.

BAYRAKTAR: TEKNOFEST MASAL DİYARI GİBİ BİR YER

Selçuk Bayraktar, "Herkes büyük bir yürekle bu işi yapıyor. Teknofest masal diyarı gibi bir yer. Teknofest ile umut doluyoruz. 2018'de ilk açıldığın sabah eşim ve kızımla gelmiştik. O duygu sabahın köründe on binler, çocuklar gelince masallardaki diyara dönüştü. O ürpertiyi hiç unutmam. Festivalde hava araçlarımız var. Büyük bir girişim programı sergiledik. 42 yarışma dışında bu projelerden yetişenlerin katılacağı bir yarışma düzenledik. Etkinlik çadırları var. Hava gösterileri var. Bayraktar TB3 festivalden sonra inşallah uçacak. Bizden sonra Amerika ve İsrail de yapacağını açıkladı. Gemiden uçuşu bakalım ilk kim gerçekleştirecek. Yarış devam ediyor. Kısa pistli gemilere iniş kalkış yapabilecek. Bu tarz bir keşif hava unsuru şu anda dünyada yok. Katlanır kanatlı ilk SİHA olmuş olacak. Deniz havacılığında yeni bir çığır açacak. Binlerce km'lik keşif yapabilecek. Teknolojinin festivali dünyada ilk defa Teknofest ile yapıldı. Bizim kuşağımız hep bir olabilir mi düşüncesi ile geçti. Şimdi ki mühendislerimizin hayali dünyaya damga vurmak. Artık bir anlamda kaportacılık deniyor ya onu yapmak değil de tam bağımsız bir Türkiye için eserler yetiştirebileceğine inanan bir kuşak geliyor. Türkiye akıllı mühimmatları dünyaya ihraç ediyor. Her şey Türk mühendislerin eseri. Japonya özellikle Bayraktar TB2’ye çok büyük ilgi duyuyor. Latin Amerika ve Avrupa’dan da çok ciddi talepler var. 32 ülkeye ihraç edildi. Kızılelma 2024’te seri üretimde. Türkiye havacılıkta oyun kurucu ülkeler arasında" ifadelerini kullandı.

"HER YIL BENZER KARALAMA GÖRÜYORUZ"

Bayraktar şöyle devam etti:

Biz her yıl benzer karalama görüyoruz. Bunlara rağmen Teknofest’e ilginin daha da arttığını görüyoruz. Bu ciddi bir tezat. İftira atanlar için gelip görmeleri gerekiyor. Görseler böyle konuşmayacaklar belki. Rahmetli babamın vasiyeti olduğu üzere harcanan miktara baktığınızda Baykar’ın 300 milyon TL harcadığını görüyoruz. Her kurum kendi yarışmasıyla ilgili ödül kısmını harcıyor. Örneğin Aselsan 100 bin TL ödül veriyor. Onlarca personel milletimize teknolojiyi sevdirmeye çalışıyor. Baykar’ın 100’den fazla personeli görev alıyor. Bütün yarışma düzenleyici kuruşlar yarışmaların yükünü çekiyor ve harcamaları kendileri yapıyorlar. T3 Vakfı’na bağış yapan sadece Baykar. Biz 300 milyon TL bağışı bile yeterli bulmuyoruz. Amaç çamur at izi kalsın. Teknofest'in amacı bu zihniyeti yok etmiş. Hür ve bağımsız olacağım diyen bir nesil yetiştirmek. Bunun bedeli de bunlara maruz kalmak. İftira atanlara tavsiyem kendi amaçlarına hizmet etmiyor. Teknofest daha da büyüyor. Burada siyasi bir propaganda da yapılmıyor. İzmir'de yine yapacağız. Kendi hedefimize doğru dosdoğru yürüyeceğiz. Onların yaptıkları kendilerine fayda getirmedi bize de zarar getirmedi. İzmir'de 27 Eylül'de düzenlenecek. Ardından bir Anadolu şehrimizde olmamız gerekiyor. Teknofest kapsamında burs programı yok.

BAYKAR BUNDAN SONRA NE YAPACAK?

Kızılelma çok büyük bir teknoloji. 6. Nesil diye tabir ediliyor ama bu neslin devamı değil başka bir tür. İnsanlı ve insansız savaş uçağının çarpışması çok farklı olacaktır. Daha gidecek çok yolumuz var.

Birkaç notum olacak. Hava biraz sıcak. Özelikle şapka dağıtımı yapacağız ama mümkünse geleceklerin şapka şemsiye getirmesini rica ediyoruz. Su var ama yanlarında getirebilirler. Küçük çocuklu aileler pusetle gelebilirler. Toplu taşımanın kullanılmasını tercih ediyoruz. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımız da geliyor.

Biz hep Teknofest'leri 5 gün yapıyoruz. Köylerden genç kardeşlerimizi de getirmeye çalışıyoruz. Herkesi bekliyoruz.