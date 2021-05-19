MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde uygulanan aşı miktarında dikkat çeken rakamlar!
GeriGündem Son dakika: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde uygulanan aşı miktarında dikkat çeken rakamlar!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 19.05.2021 - 19:49 | Son Güncelleme:

Son dakika: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde uygulanan aşı miktarında dikkat çeken rakamlar!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde uygulanan aşı miktarında dikkat çeken rakamlar!

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığınca uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 26 milyon 912 bin 166'ya ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 19 Mayıs saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci ve ikinci doz aşı sayısı 26 milyon 912 bin 166 oldu.

Uygulanan toplam aşı dozu miktarı dün saat 19.45 itibarıyla 26 milyon 718 bin 508'e ulaşmıştı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi