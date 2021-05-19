Son dakika: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde uygulanan aşı miktarında dikkat çeken rakamlar!

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 19 Mayıs saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci ve ikinci doz aşı sayısı 26 milyon 912 bin 166 oldu.

Uygulanan toplam aşı dozu miktarı dün saat 19.45 itibarıyla 26 milyon 718 bin 508'e ulaşmıştı.

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