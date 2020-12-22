Son dakika... Türkiye'nin konuştuğu vahşette yürek yakan gün! Olay yerine varil getirildi…
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürüldüğü olayla ilgili bağ evinde bugün keşif yapılacak. Gültekin’in öldürüldükten sonra yakıldığı ve üzerine beton döküldüğü varil ile aynı ölçülerdeki varil de Emniyet ekipleri tarafından bağ evine getirildi.
Temmuz ayında erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından önce boğulan, ardından varile konularak yakılan ve üzerine beton dökülen Pınar Gültekin’in öldürüldüğü Menteşe Karabağlar Yaylasındaki bağ evi Drone ile havadan görüntülendi.
Cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı’nın keşif için cinayetin işlendiği eve getirilmeden önce havadan Drone ile görüntülenen bağ evine yapılan ilk duruşmada verilen ara karar gereği cinayet gecesi Pınar Gültekin’in öldürüldükten sonra yakıldığı ve üzerine beton döküldüğü varil ile aynı ölçülerdeki varil de Emniyet ekipleri tarafından bağ evine getirildi.
Keşif öncesi çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, sanık Cemal Metin Avcı bağ evine getirilerek keşif saati bekleniyor.
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