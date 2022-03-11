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Son dakika: Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği taşınıyor

#Ukrayna#Rusya#Türkiye

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları devam ederken Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği personeli transfer edildi. Diplomatik kaynaklar transferin Romanya sınırında bulunan Çernitsi şehrine tahliye edildiği bilgisini verdi. Kaynaklar büyükelçiliğin kapatılmasını, güvenlik nedeniyle personelin transfer edildiğini vurguladı.

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ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar'ın yayınladığı fotoğraflara göre Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında bulunan 64 kilometre uzunluktaki Rus askeri konvoyu büyük ölçüde dağıldı ve farklı noktalarda yeniden konuşlandı. Konvoy en son Kiev'in kuzeybatısındaki Antonov Havalimanı yakınlarında görülürken, bunun Kiev'e doğru yeni bir hamlenin işareti olabileceği belirtildi.

Konvoyun bölümlerinin havalimanı yakınlarındaki çevre kasabalarda konuşlandığı ifade edildi. Çekilen fotoğraflarda Kiev'in kuzeybatısındaki Berestyanka'daki bir yol boyunca ikmal kamyonları ve roketatarlar olduğu görüldü. Bazılarının ise Antonov Havaalanı yakınlarındaki Ozera'da bir kavşaktan geçtiği objektife yansıdı. Konvoyun farklı bir bölümünün ise Lubyanka'da olduğu, ormanlara ve ağaçlık alanlara konumlandığı belirtildi.

Son dakika: Türkiyenin Kiev Büyükelçiliği taşınıyor

Başkent Kiev'e ilerleyen Rus konvoyunun farklı noktalarda konuşlanması, Ukrayna'daki Rus kuvvetlerinin ülkenin farklı bölgelerinde yeni hedeflere (Lutsk, Ivano-Frankivsk, Dnipro) saldırı gerçekleştirmesinin ardından geldi.

BÜYÜKELÇİLİK TAHLİYE EDİLDİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bileğiyle göre; Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları devam ederken Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği personeli transfer edildi. Diplomatik kaynaklar transferin Romanya sınırında bulunan Çernitsi şehrine tahliye edildiği bilgisini verdi.

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#Ukrayna#Rusya#Türkiye

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