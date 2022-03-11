Son dakika: Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği kapatıldı

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ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar'ın yayınladığı fotoğraflara göre Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında bulunan 64 kilometre uzunluktaki Rus askeri konvoyu büyük ölçüde dağıldı ve farklı noktalarda yeniden konuşlandı. Konvoy en son Kiev'in kuzeybatısındaki Antonov Havalimanı yakınlarında görülürken, bunun Kiev'e doğru yeni bir hamlenin işareti olabileceği belirtildi.



Konvoyun bölümlerinin havalimanı yakınlarındaki çevre kasabalarda konuşlandığı ifade edildi. Çekilen fotoğraflarda Kiev'in kuzeybatısındaki Berestyanka'daki bir yol boyunca ikmal kamyonları ve roketatarlar olduğu görüldü. Bazılarının ise Antonov Havaalanı yakınlarındaki Ozera'da bir kavşaktan geçtiği objektife yansıdı. Konvoyun farklı bir bölümünün ise Lubyanka'da olduğu, ormanlara ve ağaçlık alanlara konumlandığı belirtildi.



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Başkent Kiev'e ilerleyen Rus konvoyunun farklı noktalarda konuşlanması, Ukrayna'daki Rus kuvvetlerinin ülkenin farklı bölgelerinde yeni hedeflere (Lutsk, Ivano-Frankivsk, Dnipro) saldırı gerçekleştirmesinin ardından geldi.Sabah saatlerinde tahliye operasyonu gerçekleştirildi. Bir tarafta bombardımanlar devam ederken hayat eski günlerini arıyor. Vatandaşlar azda olsa sokaklarda görülüyor. Bölgeden kaçan siviller Romanya, Polonya hattına ilerliyor. Rus ordusu yakın bir noktada.

Türk büyükelçiliği Kiev'den ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde diğer ülkeler de tahliye edilmişti. Bugün Türki Büyükelçiliği’nin Kiev’deki kapısına kilit vurulmuş durumda. Liviv’e taşınması bekleniyor, önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacaktır.