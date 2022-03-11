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Son dakika: Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği kapatıldı

#Ukrayna#Rusya#Türkiye

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları devam ederken Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin kapatıldığı öğrenildi. Ukrayna'dan son bilgileri aktaran CNN TÜRK muhabiri Mücahit Topçu, 'Türk büyükelçiliği Kiev'den ayrıldı. Büyükelçiliğin muhtemelen Liviv'e taşınması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde diğer ülkeler de tahliye edilmişti.' dedi.

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ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar'ın yayınladığı fotoğraflara göre Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında bulunan 64 kilometre uzunluktaki Rus askeri konvoyu büyük ölçüde dağıldı ve farklı noktalarda yeniden konuşlandı. Konvoy en son Kiev'in kuzeybatısındaki Antonov Havalimanı yakınlarında görülürken, bunun Kiev'e doğru yeni bir hamlenin işareti olabileceği belirtildi.

Konvoyun bölümlerinin havalimanı yakınlarındaki çevre kasabalarda konuşlandığı ifade edildi. Çekilen fotoğraflarda Kiev'in kuzeybatısındaki Berestyanka'daki bir yol boyunca ikmal kamyonları ve roketatarlar olduğu görüldü. Bazılarının ise Antonov Havaalanı yakınlarındaki Ozera'da bir kavşaktan geçtiği objektife yansıdı. Konvoyun farklı bir bölümünün ise Lubyanka'da olduğu, ormanlara ve ağaçlık alanlara konumlandığı belirtildi.

Son dakika: Türkiyenin Kiev Büyükelçiliği kapatıldı

Başkent Kiev'e ilerleyen Rus konvoyunun farklı noktalarda konuşlanması, Ukrayna'daki Rus kuvvetlerinin ülkenin farklı bölgelerinde yeni hedeflere (Lutsk, Ivano-Frankivsk, Dnipro) saldırı gerçekleştirmesinin ardından geldi.

BÜYÜKELÇİLİK TAHLİYE EDİLDİ

CNN TÜRK Muhabiri Mücahit Topçu Ukrayna'daki son durum ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

Sabah saatlerinde tahliye operasyonu gerçekleştirildi. Bir tarafta bombardımanlar devam ederken hayat eski günlerini arıyor. Vatandaşlar azda olsa sokaklarda görülüyor. Bölgeden kaçan siviller Romanya, Polonya hattına ilerliyor. Rus ordusu yakın bir noktada.

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Türk büyükelçiliği Kiev'den ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde diğer ülkeler de tahliye edilmişti. Bugün Türki Büyükelçiliği’nin Kiev’deki kapısına kilit vurulmuş durumda. Liviv’e taşınması bekleniyor, önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacaktır. 

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#Ukrayna#Rusya#Türkiye

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