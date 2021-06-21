Son dakika: Türkiye’nin gözü kabine toplantısında! İşte masadaki plan… Pazar günü ve kısıtlamalar…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı NATO Liderler Zirvesi nedeniyle geçtiğimiz hafta yapılamayan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün 15:30'da Beştepe’de toplandı.

Toplantının en önemli gündem maddesini 22 Haziran sonrasında uygulanacak yeni kademeli normalleşme takvimi oluşturacak. İç ve dış gelişmelerin yanı sıra NATO Liderler Zirvesinin sonuçlarının değerlendirileceği toplantıda Erdoğan, yaptığı görüşmelerle ilgili kabineyi bilgilendirecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda kapsamlı brifing vereceği toplantıda yeni kararların alınması bekleniyor.

KISITLAMA SAATLERİNDE ESNEME

1 Haziran’da yürürlüğe giren kademeli normalleşme ile hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00’den sonra uygulanması, pazar günlerinin ise tamamen kısıtlama kapsamına alınması kararlaştırılmıştı. Beştepe’de bugün yapılacak kabinede vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama çalışmalarındaki artışa bağlı olarak pazar günü uygulanan kısıtlamaların cumartesine benzer şekilde esnetilmesi seçeneği tartışılacak.

Toplantıda hafta içi saat 22.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik saatlerin ötelenmesi de ele alınacak başlıklar arasında.

AÇIK ALANDA MASKE KULLANIMI

Toplantıda aşılamanın 30 yaşa kadar inmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte açık alanlarda maske zorunluluğunun mesafe kuralına uymak şartıyla kaldırılması da konuşulacak.

Bu kapsamda vaka sayılarındaki düşüşe paralel olarak önümüzdeki dönemde AVM’lerin yanı sıra dolmuş, otobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarında ve hastanelerde maske takılma zorunluluğunun devam etmesi ancak park, bahçe, meydan gibi açık alanlarda maske kuralının esnetilmesi öngörülüyor.

TURİZMCİYE KDV MÜJDESİ

Toplantıda Erdoğan’ın “müjdesini vereceğiz” dediği turizmcilere sağlanan KDV desteği süresinin uzatılması da konuşulacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy turizm sezonu ve yurtdışında turist çekmeye yönelik süren diplomasi trafiğiyle ilgili bilgilendirmede bulunacak.

Toplantıda alınan kararları ve önümüzdeki dönemde atılacak adımları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak.

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