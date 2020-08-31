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DHA
Haber Giriş: 31.08.2020 - 09:28 | Son Güncelleme:

Son dakika... Türkiye'den Rusya'ya kritik ziyaret

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Son dakika... Türkiye'den Rusya'ya kritik ziyaret
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki bir heyetin Rus mevkidaşlarıyla görüşmek üzere Moskova'yı ziyaret edeceği bildirildi.

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti, Rusya'ya gitti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sayın Sedat Önal başkanlığındaki kurumlar arası heyetimiz, Rus karşıtlarıyla, başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele almak amacıyla 31 Ağustos-1 Eylül 2020 tarihlerinde Moskova'yı ziyaret edecektir" denildi.

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