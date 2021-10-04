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Son dakika... Türkiye'den Rum Kesimi'nin kıta sahanlığı ihlaline müdahale

#Güney Kıbrıs Rum Kesimi#Kıta Sahanlığı#Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Son dakika... Türkiyeden Rum Kesiminin kıta sahanlığı ihlaline müdahale

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin onay verdiği 3 Ekim'de kıta sahanlığına izinsiz giren araştırma gemisini Türk Kıta Sahanlığı'nın dışına çıkardı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından Nautical Geo araştırma gemisinin faaliyetlerine yönelik 29 Eylül'de NAVTEX yayımlandı. Büyük bölümü Türk Kıta Sahanlığı içinde yer alan bir sahada yapılması öngörülen çalışmanın Türkiye ile koordine edilmemesi üzerine geminin bayrak devleti Malta ve donatan şirketinin bulunduğu İtalya nezdinde diplomatik kanallardan girişimde bulunuldu. Bununla birlikte faaliyetin Türkiye ile koordine etmesinin gerekliliği 1 Ekim'de yayımlanan NOTMAR ve NAVTEX ile denizcilere de duyuruldu. Türkiye'nin bu girişimlerine rağmen Nautical Geo araştırma gemisi, 3 Ekim sabah saatlerinde Türk Kıta Sahanlığına izinsiz girme teşebbüsünde bulundu. Bunun üzerine Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında bölgede keşif gözetleme faaliyeti icra eden Türk donanmasına ait bir gemi tarafından sorgulanarak ikaz edildi. Buna rağmen geminin kıta sahanlığına izinsiz girmesi üzerine araştırma gemisi Türk Kıta Sahanlığı'nın dışına çıkarıldı.

Öte yandan Nautical Geo araştırma gemisinin geçen hafta Türk Kıta Sahanlığı içinde yer alan Girit'in doğusundaki sahada izinsiz yapmaya çalıştığı faaliyet de yine Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarınca engellenmişti.

Şımarıklığa sert yanıt Rumlardan NAVTEX provokasyonu

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#Güney Kıbrıs Rum Kesimi#Kıta Sahanlığı#Deniz Kuvvetleri Komutanlığı