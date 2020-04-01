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AA
Haber Giriş: 01.04.2020 - 09:09,Son Güncelleme:/

Son dakika... Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardım... Askeri kargo uçağı Ankara'dan havalandı

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Son dakika... Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardım... Askeri kargo uçağı Ankara'dan havalandı
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Türkiye'nin Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı, Ankara'dan havalandı.

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  • Türkiyeden İspanya ve İtalyaya tıbbi yardım
  • Türkiyeden İspanya ve İtalyaya tıbbi yardım
  • Türkiyeden İspanya ve İtalyaya tıbbi yardım
  • Türkiyeden İspanya ve İtalyaya tıbbi yardım
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Dünyada Kovid-19'dan en fazla etkilenen ülkelerden olan ve aynı zamanda salgının Avrupa'daki merkez üssü haline gelen İspanya ve İtalya'ya Türkiye'den yardım eli uzandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki askeri fabrikalarda, dikimevleri ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda, yerli ve milli imkanlarla üretilen, koruyucu önlem sağlayan maske ve kıyafet, antibakteriyel sıvı gibi binlerce tıbbi yardım malzemesi Etimesgut Askeri Havaalanı'nda askeri kargo uçağına yüklendi.

Gönderilen malzemelerin yer aldığı sandıkların üzerinde İtalyanca ve İspanyolca, Mevlana’nın “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var.” sözü ve “Türkiye’den İspanyol halkına sevgilerle” ifadesi yer aldı.

Türkiye'nin gönderdiği yardımları taşıyan uçak, Ankara'dan ilk olarak İspanya'ya hareket etti. Uçak oradan da İtalya'ya gidecek.


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