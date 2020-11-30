Son dakika: Türkiye’den çok önemli bir hamle daha! SOM Seyir Füzesi'nin tüm testleri tamam…

Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBTAK SAGE) SOM Seyir Füzesi ve varyantlarının tüm testlerinin milli altyapı dahilinde tamamlandığını açıkladı. SOM Seyir Füzesi, TÜBİTAK SAGE'nin tasarladığı hedefe yüksek isabet yeteneğine haiz sabit kanatlı hava platformlarından atılabilen yeni nesil bir seyir füzesi olarak öne çıkıyor.

SOM VE VARYANTLARININ TÜM TESTLERİ TAMAMLANDI

TÜBİTAK SAGE sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Yerli ve milli mühimmat geliştirmenin yanında onu uluslararası standartlarda kalifiye etmenin önemini biliyor ve bunun için çalışıyoruz. 2006’dan bu yana geliştirdiğimiz SOM ve varyantlarının tüm testleri milli altyapılarımızda tamamlanmıştır." açıklamasında bulundu.



SOM SEYİR FÜZESİ NEDİR?

SOM Seyir Füzesi, Türk Silahlı Kuvvetleri için “yüksek korunaklı” hedeflerin imha edilmesi amacı ile geliştirilen bir füze sistemidir.



TÜBTAK SAGE'den alınan bilgilere göre SOM füzesi, hava savunma sistemlerinin etkili menziline girmeden hedeflerin büyük bir doğrulukla vurulmasını sağlayan, durağan/satıh ve hareketli su üstü hedeflere karşı etkin bir şekilde taarruz kabiliyeti bulunan orta menzilli, havadan satha atılan turbojet motorlu seyir füzesidir.

SOM-A ve SOM-B1 füzeleri, 2011 yılından itibaren TSK envanterinde yer almaktadır. Ardışık delici harp başlıklı SOM-B2 varyantının doğrulama çalışmaları, su üstü hedeflere karşı kullanım ve veribağı yetenekleri eklenmiş SOM-C1/C2 ve F-35 uçağı ile uyumlu olarak geliştirilen SOM-J varyantlarının geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

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