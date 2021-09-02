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HaberlerGündem HaberleriSon dakika! Türkiye'de uygulanan toplam aşı miktarı 95 milyon dozu geçti
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Gündem
AA
Haber Giriş: 02.09.2021 - 09:46 | Son Güncelleme:

Son dakika! Türkiye'de uygulanan toplam aşı miktarı 95 milyon dozu geçti

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Son dakika! Türkiye'de uygulanan toplam aşı miktarı 95 milyon dozu geçti

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 95 milyon dozu geçti.

Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 2 Eylül Perşembe saat 09.50 itibarıyla 48 milyon 616 bin 804 birinci doz, 37 milyon 427 bin 546 ikinci doz aşı uygulandı.

Diğer dozlarla birlikte toplam yapılan doz sayısı, 95 milyon 11 bin 116 oldu.

Koronavirüs tablosunda son durum
Koronavirüs tablosunda son durum

1 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (1 Eylül) 302 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 946 kişinin testi pozitif çıktı, 290 kişi hayatını kaybetti. Tablodaki tehlikeye dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tabloda durum tıpkı bugünkü gibi devam ederse, 2 haftada en az 335.000 yeni vakamız, 4.000 yeni can kaybımız olur." ifadelerini kullandı. 

Son dakika Türkiyede uygulanan toplam aşı miktarı 95 milyon dozu geçti

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