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Haber Giriş: 04.06.2021 - 14:22 | Son Güncelleme:

Son dakika... Türkiye'de uygulanan koronavirüs aşı sayısı 30 milyonu aştı! Bakan Koca'dan mesaj

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Son dakika... Türkiye'de uygulanan koronavirüs aşı sayısı 30 milyonu aştı! Bakan Koca'dan mesaj

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün itibariyle 30 milyon doz aşı yapıldı. Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu. Nüfusumuzun üç katından fazla doz aşı için anlaşmamız bulunuyor. Yarın bugünden daha güzel olacak. Bu güce güvenin" mesajını paylaştı.

İşte Sağlık Bakanı Koca'nın mesajı:

Bugün itibariyle 30 milyon doz aşı yapıldı. Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu. Nüfusumuzun üç katından fazla doz aşı için anlaşmamız bulunuyor. Yarın bugünden daha güzel olacak. Bu güce güvenin.

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