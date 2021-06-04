Son dakika... Türkiye'de uygulanan koronavirüs aşı sayısı 30 milyonu aştı! Bakan Koca'dan mesaj

İşte Sağlık Bakanı Koca'nın mesajı:

Bugün itibariyle 30 milyon doz aşı yapıldı. Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu. Nüfusumuzun üç katından fazla doz aşı için anlaşmamız bulunuyor. Yarın bugünden daha güzel olacak. Bu güce güvenin.

Bugün itibariyle 30 milyon doz aşı yapıldı. Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu. Nüfusumuzun üç katından fazla doz aşı için anlaşmamız bulunuyor. Yarın bugünden daha güzel olacak. Bu güce güvenin. pic.twitter.com/h7AO82CTPi — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 4, 2021

İŞTE İL İL SON DURUM

İşte il il uygulanan koronavirüs aşısı dozu sayıları...





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