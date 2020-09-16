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Hürriyet
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Gündem
Özlem YURTÇU KARABULUT, Muhammet BAYRAM, Gökhan CEYLAN /Ankara, (DHA)
Haber Giriş: 16.09.2020 - 14:35 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Türkiye'de tarihi gün... Koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulaması yapıldı

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Gelen son dakika haberine göre, dünyanın dört gözle beklediği koronavirüs aşısında tarihi bir aşama Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirildi.

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  • Türkiyede tarihi gün... Koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulaması yapıldı
  • Türkiyede tarihi gün... Koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulaması yapıldı
  • Türkiyede tarihi gün... Koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulaması yapıldı
  • Türkiyede tarihi gün... Koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulaması yapıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Çin'de geliştirilen ve Kovid-19 aşısının gönüllü uygulaması Brezilya ve Endonezya'da başlatıldı. Faz 3 aşamasına Türkiye'de dahil edildi ve aşının ilk dozu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanlarına yapıldı.

İlk enjeksiyonun yapıldığı tarihi anları ilk kez Demirören Haber Ajansı görüntüledi.

Türkiyede ilk koronavirüs aşısı bugün
Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı bugün
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