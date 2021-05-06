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HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Türkiye'de koronavirüs aşısının iki dozunu olanların sayısı 10 milyonu geçti
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AA
Haber Giriş: 06.05.2021 - 10:30 | Son Güncelleme:

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs aşısının iki dozunu olanların sayısı 10 milyonu geçti

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Son dakika... Türkiye'de koronavirüs aşısının iki dozunu olanların sayısı 10 milyonu geçti

Son dakika haberine göre Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında iki doz aşı yaptıranların sayısı 10 milyonu geçti.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında iki doz aşı yaptıranların sayısı 10 milyonu geçti.

Son dakika... Türkiyede koronavirüs aşısının iki dozunu olanların sayısı 10 milyonu geçti

Yalnızca ilk doz aşı olanların sayısı 14 milyon 352 bin 956 olurken, toplan yapılan aşı sayısı da 24 milyon 353 bin 636 oldu.

Son dakika... Türkiyede koronavirüs aşısının iki dozunu olanların sayısı 10 milyonu geçti

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