Son dakika... Türkiye'de koronavirüs aşısının iki dozunu olanların sayısı 10 milyonu geçti

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında iki doz aşı yaptıranların sayısı 10 milyonu geçti.

Yalnızca ilk doz aşı olanların sayısı 14 milyon 352 bin 956 olurken, toplan yapılan aşı sayısı da 24 milyon 353 bin 636 oldu.

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