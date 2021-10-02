Son dakika... Türkiye'de koronavirüs aşılamasında 110 milyon doz geçildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı... 3 kente yeni vali atandıCumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı... 3 kente yeni vali atandı!#Atama
Bu neyin kafası Sicili bozuk çıktı... Marinakis Uzoyu fazla kaçırınca...Bu neyin kafası? Sicili bozuk çıktı... Marinakis Uzo'yu fazla kaçırınca...#Marinakis
Çalışanlarından Bezosa mektuplu ifşa şoku Elon ne zaman uçuyorÇalışanlarından Bezos'a mektuplu ifşa şoku! 'Elon ne zaman uçuyor?'#Blue Origin
Zarrabın binası tinerci yuvası Parça parça çaldılar...Zarrab'ın binası tinerci yuvası! Parça parça çaldılar...#Reza Zarrab
Tuhaf ve anormal bir valilik açıklamasıTuhaf ve anormal bir valilik açıklaması#Kaymakam
Dikkat çeken karar... Enerji krizine benzin döktüDikkat çeken karar... Enerji krizine benzin döktü!#Rusya
Bodrum susuz mu kalacak Tehlike kapıda...Bodrum susuz mu kalacak? Tehlike kapıda...#Kuraklık
Dünyaca ünlü isim davayı kazandı Bu çocukları benden uzak tutunDünyaca ünlü isim davayı kazandı! 'Bu çocukları benden uzak tutun'#Süher Pekinel
Dinlenme tesislerine göçmen talimatı: Duvar örün, jiletli tel çekinDinlenme tesislerine göçmen talimatı: Duvar örün, jiletli tel çekin#Edirne Valiliği
Mustafa Keserden Bülent Ersoya sitem Mustafa Keser'den Bülent Ersoy'a sitem#Mustafa Keser
Türk dünyasını sarsacak iddia... Alp Er Tunga’nın mezarı bulundu muTürk dünyasını sarsacak iddia... Alp Er Tunga’nın mezarı bulundu mu?#Alp Er Tunga
İhracatta Türkiye tarihinin rekoru kırıldıİhracatta Türkiye tarihinin rekoru kırıldı!#İhracat
Fatih Terim haklı çıktı Marcao ispatladı...Fatih Terim haklı çıktı! Marcao ispatladı...#Galatasaray
Tuvana Türkay ile Survivor Murat Caylan aşk mı yaşıyorTuvana Türkay ile Survivor Murat Caylan aşk mı yaşıyor?#Tuvana Türkay
Bu hödüğün hakkından vallahi Recep İvedik gelirBu hödüğün hakkından vallahi Recep İvedik gelir!#Vangelis Marinakis
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs aşılamasında 110 milyon doz geçildi

#Koronavirüs#Koronavirüs Aşı#Sağlık Bakanlığı
Son dakika... Türkiyede koronavirüs aşılamasında 110 milyon doz geçildi

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 110 milyon dozu geçti.

Haberin Devamı

Son dakika haberine göre Türkiye'de uygulanan koronavirüs aşı miktarı 110 milyon dozu geçti.

Son dakika... Türkiyede koronavirüs aşılamasında 110 milyon doz geçildi

KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 356 bin 352 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 873 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 224 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yeni vaka sayımız 28.873. Can kaybımız 210. Tedbirleri toplum olarak birlikte ve düzenli şekilde uygulamadığımız gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yer yer küçük düşüşler oluyor ama bu düşüşler istikrar göstermiyor. Sonbahar şartlarında daha dikkatli olmalı, aşılarımızı yaptırmalıyız."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Koronavirüs Aşı#Sağlık Bakanlığı