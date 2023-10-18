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Son dakika: Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi

Güncelleme Tarihi:

#Erdoğan#Ulusal Yas#Gazze
Son dakika: Türkiyede 3 günlük milli yas ilan edildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2023 23:08

İsrail'in Gazze'de 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 3 günlük milli yas ilan edilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz.

Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir.

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#Erdoğan#Ulusal Yas#Gazze

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