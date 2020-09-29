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DHA
Haber Giriş: 29.09.2020 - 11:00 | Son Güncelleme:

Son dakika... Türkiye - Yunanistan askeri heyetleri arasındaki altıncı toplantı bugün yapılacak

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Son dakika... Türkiye - Yunanistan askeri heyetleri arasındaki altıncı toplantı bugün yapılacak
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Türkiye - Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantılardan 6'ncısının bugün 14.00'te başlaması planlanıyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantılardan 6'ncısının bugün 14.00'te başlaması planlanıyor.

 

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