DHA
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Son dakika... Türkiye - Yunanistan askeri heyetleri arasındaki altıncı toplantı bugün yapılacak
Türkiye - Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantılardan 6'ncısının bugün 14.00'te başlaması planlanıyor.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantılardan 6'ncısının bugün 14.00'te başlaması planlanıyor.
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