Son dakika... Türkiye yeni NAVTEX yayınladı

Türkiye gelen son dakika haberine göre yeni bir NAVTEX yayınlayarak 1-2 Eylül'de Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yapılacağını bildirdi.

CNN Türk Muhabiri Ahmet Türkeş NAVTEX ile ilgili canlı yayında şu bilgileri aktardı:



Doğu akdeniz’de bir NAVTEX kararı bekleniyordu. Ancak bugün itibari ile görev süresi dolan Oruç Reis’e yönelikti bu beklenen karar. Ancak Antalya’daki NAVTEX istasyonundan yeni bir karar açıklandı ve 1-2 Eylül’de Doğu Akdeniz’de atış eğitimi yapılacağı duyuruldu. Yeni kararla birlikte Doğu Akdeniz’de donanma tekrar atışlı eğitimini sürdürecek.

Geçtiğimiz dönemde de Milli Savunma Bakanlığı son olarak Türkiye ana karası ile KKTC arasındaki bir bölgede atış eğitimi yapacağını duyurmuştu. Yeni kararla birlikte Doğu Akdeniz’de donanma tekrar atışlı eğitimini sürdürecek. Bu eğitime dost ve müttefik ülkelerin katılıp katılmayacağı şu an için netlik kazanmadı. Ancak bu yönde de bir beklenti mevcut.



Bugün gelecek ilk karar sadece bu atış eğitimi mi olacak işte o konuda bazı sorular var. Çünkü Oruç Reis sismik araştırma gemisi Meis ve Rodos adalarının yaklaşık 200 mil güneyinde çalışmalarını sürdürüyordu. 10-23 Ağustos tarihinde göreve çıkmış ve 27 Ağustos’a kadar görev süresi uzatılmıştı. Bugün görev süresi doluyor ve akşam saatlerinde yeni bir NAVTEX kararı gelebilir.



Oruç Reis’e yönelik yeni bir NAVTEX kararı Türkiye ile Yunanistan arasından görüşmelerin de nasıl bir seyirde gittiğini göstermiş olacak.