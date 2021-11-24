Son dakika: Türkiye yağışlı havaya teslim! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Sağanak ve kar etkili olacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile Şırnak, Hakkari ve Mardin dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı, Karaman ve Niğde hariç), Orta ve Doğu Karadeniz ile Adana, Hatay, Osmaniye, Mersin, Sinop, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, kuzeybatı kesimlerde yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

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Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı, Karaman ve Niğde hariç), Orta ve Doğu Karadeniz ile Adana, Hatay, Osmaniye, Mersin, Sinop, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji bugün beklenen yağışlar nedeniyle çok sayıda kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 11°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Çok bulutlu, Anadolu yakası yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C

Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

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İZMİR °C, 17°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ile öğle saatlerinden sonra Burdur ve Isparta çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Eskişehir çevreleri ile zamanla Çankırı, Karaman ve Niğde hariç diğer illerimizde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra merkez ve güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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ÇANKIRI °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile zamanla Şırnak ve Hakkari dışında bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 10°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, G. Antep ve Kilis ile zamanla Mardin dışında bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı