Son dakika… Türkiye ve Rusya arasında askeri sahada kriz mi var? Sedat Ergin yorumluyor…

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin 'Rusların son dönemde biraz güçlük çıkardıklarına dair bilgiler var ama teyit edilmiş değil." dedi. Ergin 'Türkiye'nin Azerbaycan - Ermenistan sürtüşmesindeki tavrından dolayı olabilir mi?' sorusuna 'Olabilir bu da bir ihtimal' cevabını verdi. Ergin Türkiye'nin Morik'teki askeri gözlem noktasının yerini değiştirmesinin Türkiye'nin bölgedeki stratejisini etkileyen bir durum olmadığının altını çizen Ergin 'Türkiye'nin sahadaki askeri varlığı azalmış olmuyor olsa olsa bir yer değiştirme söz konusu' dedi.