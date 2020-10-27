MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika… Türkiye ve Rusya arasında askeri sahada kriz mi var? Sedat Ergin yorumluyor…
GeriGündem Son dakika… Türkiye ve Rusya arasında askeri sahada kriz mi var? Sedat Ergin yorumluyor…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Musa KESLER
Haber Giriş: 27.10.2020 - 15:28 | Son Güncelleme:

Son dakika… Türkiye ve Rusya arasında askeri sahada kriz mi var? Sedat Ergin yorumluyor…

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr

Türkiye'nin rejim bölgesinde gelen gözlem noktalarının ikmali için Türkiye ile Rusya'nın askeri makamları arasında bir koordinasyon olduğunu belirten Sedat Ergin son dönemde bu işbirliğinin aksadığına dair haberler olduğuna dikkat çekti.

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin 'Rusların son dönemde biraz güçlük çıkardıklarına dair bilgiler var ama teyit edilmiş değil." dedi. Ergin 'Türkiye'nin Azerbaycan - Ermenistan sürtüşmesindeki tavrından dolayı olabilir mi?' sorusuna 'Olabilir bu da bir ihtimal' cevabını verdi. Ergin Türkiye'nin Morik'teki askeri gözlem noktasının yerini değiştirmesinin Türkiye'nin bölgedeki stratejisini etkileyen bir durum olmadığının altını çizen Ergin 'Türkiye'nin sahadaki askeri varlığı azalmış olmuyor olsa olsa bir yer değiştirme söz konusu' dedi.

False
Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle