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AA
Haber Giriş: 20.04.2021 - 16:58 | Son Güncelleme:

Son dakika: Türkiye ve Mısır arasında dostluk grubu oluşturulması teklifi Meclis'e sunuldu

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Son dakika: Türkiye ve Mısır arasında dostluk grubu oluşturulması teklifi Meclis'e sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Türkiye ve Mısır arasında dostluk grubu oluşturmasına ilişkin teklifimizi Meclis Başkanlığına veriyoruz." açıklamasında bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "AK Parti Grubu olarak, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında dostluk grubu oluşturulmasına ilişkin teklifimizi bugün Meclis Başkanlığımıza veriyoruz." açıklamasında bulundu.

ÇAVUŞOĞLU’NDAN MISIR İLE YENİ DÖNEM MESAJI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır ile ilişkilerde yeni bir dönemin başladığına işaret ederek, bu çerçevede karşılıklı ziyaret ve görüşmelerin olabileceğini kaydetti.

NATO toplantısı öncesinde gündemi değerlendiren Çavuşoğlu, Mısır ile ilişkiler hakkında, “Yeni dönemde karşılıklı ziyaretler de olabilir, görüşmeler de olabilir” açıklamasında bulundu. İki ülke arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde bir toplantı yapılacağını duyuran Çavuşoğlu, planlamanın sürdüğünü, tarihin henüz belli olmadığını söylemişti.

DETAYLAR GELİYOR...

Çavuşoğlu’ndan Mısır ile yeni dönem mesajı: Karşılıklı ziyaretler olabilir
Çavuşoğlu’ndan Mısır ile yeni dönem mesajı: Karşılıklı ziyaretler olabilir

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