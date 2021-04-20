Son dakika: Türkiye ve Mısır arasında dostluk grubu oluşturulması teklifi Meclis'e sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "AK Parti Grubu olarak, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında dostluk grubu oluşturulmasına ilişkin teklifimizi bugün Meclis Başkanlığımıza veriyoruz." açıklamasında bulundu.

ÇAVUŞOĞLU’NDAN MISIR İLE YENİ DÖNEM MESAJI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır ile ilişkilerde yeni bir dönemin başladığına işaret ederek, bu çerçevede karşılıklı ziyaret ve görüşmelerin olabileceğini kaydetti.

NATO toplantısı öncesinde gündemi değerlendiren Çavuşoğlu, Mısır ile ilişkiler hakkında, “Yeni dönemde karşılıklı ziyaretler de olabilir, görüşmeler de olabilir” açıklamasında bulundu. İki ülke arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde bir toplantı yapılacağını duyuran Çavuşoğlu, planlamanın sürdüğünü, tarihin henüz belli olmadığını söylemişti.



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