Son dakika! Türkiye, Pfizer ile BioNTech'le 90 milyon doz aşı için anlaşma yaptı!

Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 30 milyon dozun üzerine Türkiye’ye 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz ilave aşı tedarik edileceği belirtildi.

Açıklamada, toplamda 120 milyon doz aşının, 2021’de dağıtılmasının beklendiği kaydedildi.

UĞUR ŞAHİN'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biontech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, amaçlarının, salgını sona erdirmek, hastane yatışlarını azaltmak ve normal hayata dönmeye yardımcı olmak için dünyanın dört bir yanındaki insanlara mümkün olduğunca çok Kovid-19 aşısı sağlamak olduğunu belirterek, “Türkiye'nin vatandaşlarını aşılama çabalarına önemli bir katkıda bulanabildiğimiz ve bize duyulan güven için memnuniyet duyuyoruz.” ifadesini kullandı.

BAKAN KOCA YAZ SONUNA KADAR 90 MİLYON DOZ AŞININ GELECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 milyon doz BioNTech aşısının haziranda geleceğini, temmuz, ağustos ve eylül boyunca Türkiye’ye 60 milyon doz daha BioNTech aşısının teslim edileceğini açıklamıştı.

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