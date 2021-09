Son dakika... Türkiye'de 'Mu varyantı' görüldü mü? Yeni dönemde kısıtlama olacak mı? Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Koca, toplumsal bağışıklıkla ilgili, “18 yaş üstü için yüzde 80-85’lere doğru bir oranın olmasını bekliyoruz. Biz yüzde 85’lerde bağışıklık olacağını düşünüyoruz” dedi. Türkiye’de yaşayan göçmenlerin aşılandığını da anlatan Koca, “Kaydı olana aşı yapıyoruz. Hiç kaydı olmayanı görmedikçe nasıl aşılayabiliriz? Gördüğümüz herkese aşı yaparız. Suriyeli yaklaşık 4 milyon göçmen var, hepsine ulaşıyoruz. Afganlara da… Toplam kayıtlı Afgan sayısı 290 bin. Bunun 150-160 bini kayıtlı, gerisi kayıt dışı. Kayıtlı olana zaten yapıyoruz. Kayıtsız 150 bini de bulursak aşılarız” ifadesini kullandı.

Bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Koca özetle şunları söyledi:

AŞILAMADA 100 MİLYONA ERİŞECEĞİZ

(PCR’ın genişlemesi) PCR’ın Bu haliyle şu an devam edilmesini düşünüyoruz. Genel olarak aşılama oranları giderek artıyor. 100 milyon sayısına herhalde 2-3 günde erişeceğiz. Önemli bir sayı. Çift doz ve en az 1 doz aşı olma oranı da giderek yükseldi. 50 milyonu en az 1 doz olanlar ulaşmış olacak.

PCR’DA ÜCRET DÜŞÜNMÜYORUZ

(PCR ücretli olacak mı?)Öyle bir seçeneği düşünmüyoruz. PCR’ın şu anki şekliyle devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. PCR’ı bütün alanlarda istemiyoruz, PCR’ın istendiği belli alanlarda var. 48 saat öncesinden istiyoruz, o yoğunluk 48 saate yayılıyor. O anlamda ciddi sorun olacağını düşünmüyorum çünkü büyük kapasitemiz var. Toplam günlük yapılan PCR sayılarını biliyorsunuz. Zorunlu yapılan testler toplam testlere ilave edilmiş olacak. Test sayısında bir artış olacak.

MU MUTANTINDA VAKA SAYISI 2

MU Mutantı’nda ilave tedbir getirmeyi düşünmüyoruz çünkü şu ana kadar bizim yeni varyant olarak tespit ettiğimiz 2 vaka dışında olmadı. Ağırlıklı delta ve delta + şeklinde, yüzde 90’ı geçen oranda. Giderek aşılama oranının da artışıyla, şuanda 2 dozun yapıldığı toplamda aşılanma 62 milyondan, 40 milyona doğru gitmiş oldu. Giderek bu sayının artışı ile vakaların düşeceğini düşünüyorum. Bizim toplumsal bağışıklık oluşturana kadar maske, mesafe gibi tedbirleri sağlamamız gerekiyor”

YÜZDE 85’DE TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK

Bizim sayılar belli 18 yaş üzeri en az bir doz yüzde 80’lerde. Yüzde 62’lerde iki doz şeklinde. Yüzde 80-85’lere doğru bir oranın olmasını bekliyoruz 18 yaş üstü için. Biz yüzde 85’lerde toplumsal bağışıklık olacağını düşünüyoruz.

HATIRLATMA DOZU ŞUAN GEREKMİYOR

(Aşıların etkisi) İnaktif aşılarla ilgili 3. dozu önerdik. 3. Aydan sonra düştüğünü görünce bu önerimizi yapmış olduk, devamında 6 ay sonra Rapel dozlar olacak, hatırlatma dozu. MRNA aşısı için şu an 3-4 aylık sonuçların belirgin düşüş içinde olmadığını, önümüzdeki aylar takiple ne zaman bir hatırlatma dozunun gerekip gerekmediğini söylemiş olacağız. İsrail ve benzerindeki ülkelerde 8 ay sonra yapıldığını biliyoruz. Muhtemel bizde de aynı şekilde olur ama şu an gerekmiyor. Öte yandan restoranlarda aşısızlar için farklı yerler şu an gündemde yok.

AŞI TEDARİKİNDE SORUN YOK

(Aşı tedarik) Şu an bir sorun yok toplamda şuan en az 30 milyona yakın aşımız var, gelmeye devam ediyor. Sputnik ile ilgili, Sputnik’in 1 ve 2. Dozları birbirinden farklı, o 2 dozun bir araya gelmesini önemsiyoruz. Gelen dozlarla ilgili de çalışmalar bitince, genel uygulamaya geçmiş olacağız.

2 AY İÇİNDE YERLİ AŞIDA SERİ ÜRETİME GEÇİLECEK

(Yerli aşı) Şimdilik söylemeyeyim, sürpriz. Biz seri üretime önümüzdeki 1.5-2 ay içinde en geç geçmek istiyoruz, o hazırlıkları yapıyoruz. Rapel Doz uygulamasını genel gönüllü grupta yapıyoruz. Rapel doz uygulamasının sonuçları 3-4 hafta içinde çıkmış olur, onları söylemiş oluruz. Sinovac ile kıyaslamalı yapılıyor. O kıyası görmüş olacağız.

OKUL DEĞİL EN FAZLA SINIFA TATİL

Okulları kapatmak istemiyoruz. Çünkü artık aşı var diyoruz. Vatandaşın aşı oldukça oranlar yükseldikçe bunun yeterli olacağına inanıyoruz. Onun için oranların artması gerekiyor. En çok aşının yapıldığı 8. Ülkeyiz. Avrupa’da Almanya’dan sonra 2. Ülkeyiz 2-3 hafta sonra içinde Almanya’yı geçen dozda uygulamamız olacak. Yapılması gereken tedbirler MEB ile birlikte tedbirleri ortaya koyduk, bunların ne yapılması gerektiği belli. Öğretmende, öğrencide görülünce nasıl olmalı bütün öğrenciler ne zaman tatil edilmeli. Okul değil, en fazla sınıf... Biz en fazla sınıfın 14 günlük zaman diliminde tatil edilebileceğini, onun dışında bir kapatmayı düşünmüyoruz.

KAYITLI GÖÇMENLER AŞILANIYOR

Göçmenlere de aşı yapıyoruz, sorun yok. Hiç kaydı olmayanı görmedikçe nasıl yapılabilir? Gördüğümüz herkesi yaparız. Kaydı olanlara yapıyoruz. Kaydı olmayan sayısı çok az. Toplamda yüksek oranlı değil. Suriyeli 3.5 4 milyon var, hepsine ulaşıyoruz. Afganlara da… Toplam kayıtlı Afganlı sayısı 290 bin. Bunun 150-160 bini kayıtlı, gerisi kayıt dışı. Kayıtlı olana zaten yapıyoruz. Kayıtsız 150 bini de bulursak yaparız”

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara